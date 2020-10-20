قرار وشيك بقصر حظر التجول الشامل على يوم الجمعة فقط

افاد مصدر مطلع في لجنة الأوبئة إنه سيتم اتخاذ قرار باقتصار الحظر الشامل على يوم الجمعة فقط من كل أسبوع، بدلا من الجمعة والسبت، وحتى إشعار آخر.

وأكد المصدر أن القرار سيعلن عنه رسميا خلال إيجاز صحفي غدا الأربعاء، إضافة إلى قرارات أخرى تتعلق بالوضع الوبائي في المملكة.

وأشار المصدر إلى أن تعليق دوام الطلبة في المدارس والجامعات سيستمر خلال الفصل الدراسي الحالي على أن يتواصل التعليم عن بعد.

ونفى المصدر وجود أي قرار لحظر شامل لمدة أسبوعين أو أكثر كما يتم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.