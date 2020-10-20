ضبط 12 من مروجي المواد المخدرة في الزرقاء واربد

القت كوادر من إدارة مكافحة المخدرات القبض على 12 من مروجي المواد المخدرة في محافظتي الزرقاء واربد.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الثلاثاء، إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات نفذوا صباح اليوم، حملة أمنية على عدد من الأشخاص الخطرين ومعتادي تكرار جرائم ترويج المواد المخدرة في محافظة الزرقاء.

وأضاف إن الحملة الأمنية أفضت لإلقاء القبض على تسعة أشخاص، جرت مداهمتهم وضُبط بحوزتهم كمياتٌ متفرقةٌ من المواد المخدرة وبوشرت التحقيقات معهم.

كما أُلقي القبضُ على ثلاثة مروجين بحملة أمنية أخرى نُفذت في محافظة إربد، وضُبط بحوزتهم ثلاثة أسلحة نارية و9 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدرة (الجوكر) وكميةٌ من الحبوب المخدرة.

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