دعوة الطلبة باوكرانيا ممن لم يتقدموا لامتحان الكروك2 الاتصال بالمستشار الثقافي

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الأردنيين المتواجدين حالياً في أوكرانيا والذين لم يتمكنوا من تقديم امتحان الكروك 2 بسبب التأخر في الحصول على الفيزا الأوكرانية، سرعة التواصل مع المستشار الثقافي الأردني في أوكرانيا الدكتور نبيل أبو درويش.

وبينت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، ان المستشار الثقافي يتواصل بشكل مباشر ومستمر مع السلطات الأوكرانية للعمل على إيجاد حل لمشكلتهم في ظل عدم إمكانية عقد امتحانات الكروك2 حالياً نتيجة لتطور الوضع الوبائي في أوكرانيا وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، حرصا على مصلحة أبنائها الطلبة الدارسين خارج الأردن، ومتابعة جميع شؤونهم.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة