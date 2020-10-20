القوات التركية تفكك 3 قواعد تابعة لها في ريف حماة كخطوة أولى لسحب باقي النقاط التي يحاصرها الجيش السوري/ فيديو
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الوجه الخفي والخطير لتدهور العلاقات الرسمية الفلسطينية – العربية

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