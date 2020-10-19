وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين شفاء 94 حالة و35 وفاة و1364 اصابة بالكورونا 1362 منها محلية ليصبح العدد الكلي 38937

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 1362 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى38937، إضافة إلى تسجيل 35 حالة وفاة، ليبلغ العدد الكلي للوفيات إلى 380 حالة.

وتوزعت الحالات الجديدة على 1362حالة محليّة، منها 901 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و149 حالة في محافظة إربد منها 43 حالة في الرمثا، و62 حالة في محافظة الزرقاء، و48 حالة في محافظة البلقاء، و44 حالة في محافظة العقبة، و40 حالة في محافظة عجلون، و38 حالة في محافظة جرش، و31 حالة في محافظة الكرك، و18 حالة في محافظة الطفيلة، و12 حالة في محافظة معان، و11 حالة في محافظة مأدبا، و8 حالات في محافظة المفرق.

كما سجلت حالتان خارجيّتان، إحداهما لأردني قادم من الخارج، والأخرى لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 96 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى 1038 حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

ولفت إلى تسجيل 94 حالة شفاء في المستشفيات المعتمدة، إضافة إلى إجراء 24575 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 1593077 فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.