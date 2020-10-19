لاول مرة منذ 10 اعوام.. مسؤول أمريكي بارز يزور دمشق سراً لاجراء حوار مباشر حول اطلاق سراح امريكيين محتجزين لديها
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مراسلة RT : تدهور صحة صائب عريقات بمستشفى هداسا الإسرائيلي اليوم الاثنين، وتصنيف وضعه بالحرج

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