لاول مرة منذ 10 اعوام.. مسؤول أمريكي بارز يزور دمشق سراً لاجراء حوار مباشر حول اطلاق سراح امريكيين محتجزين لديها
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فضيحة.. صبية بريطانية تتهم “وزير التسامح” الإماراتي بالتحرش الجنسي، ومكتب المحاماة الخاص به ينفي التهمة.

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