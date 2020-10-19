سامية جمال تروى قصتها مع “حبيب العمر” فريد الأطرش/ فيديو

حلت، اليوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنان فريد الأطرش الذى يعد أحد أعظم المطربين والملحنين فى العالم العربى، حتى أنه لُقب بملك العود،

وينتمى فريد إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة فى جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دور مهم فى التصدى للاستعمار الفرنسى لسوريا، حيث بدأ مشواره الفنى، بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان.

وكشفت الفنانة الراحلة سامية جمال بأن فريد الأطرش قد تنبأ بوفاته فى لقاء مع الإعلامى طارق حبيب، قائلة: فريد الأطرش كان بالنسبة لى “حبيب العمر”، وهو كده بالنسبة لكل الناس؛ لأنه عايش فى قلوبنا عشان الناس بتحبه، ولا يمكن يتنسى أبدا.

وأضافت، بداية معرفتى بفريد لما سمعت صوته بالإذاعة، لقيت صوت جميل جدا حساس ولمس قلبى، كنت بحاول أتتبع أغانيه من خلال استماع اغانيه فى راديو الجيران؛ لأن مكنش عندنا راديو فى بيتنا، وفى عام 1940 كنت بشتغل فى كازينو بديعة، وفى شهر مارس لقيت مجلة عليها صورة فريد روحت اشتريت بكل الفلوس اللى معايا 10 نسخ من المجلة، ومكنتش أعرف شكل فريد وأول مرة أشوف شكله، لأنى كنت بسمع صوته من الراديو بس وحبيته من خلال صوته، وكنت ماسكة المجلة وفرحانة، وكنت فى بروفة بالنهار فى الكازينو عند بديعة، ولقيت طفل صغير قعدت أسأله صورة مين دى والطفل ما يرديش وأساله تانى صورة مين دى، سمعت صوت جاى من ورايا بيقولى دى صورتى أنا، ألتفت ورايا لقيت فريد فأغمى علي.

وتابعت: عرفت إنه بيصور أول فيلم ليه “انتصار الشباب” فى استديو ناصبيان، روحت اشتريت بتحويشة العمر بوكيه ورد كبير وروحت الاستديو عشان أباركله على الفيلم الجديد، وسمعته بيقول لناس حواليه “دى بنت معجبة بيا”، فريق العمل فى الفيلم راحو اخدونى وعملولى مكياج، ومثلت معاه أول دور فى حياتى فى فيلم “انتصار الشباب”.

وعن آخر لقاء جمعها بالفنان فريد الاطرش، قالت: إحنا افترقنا فى أوائل عام 1951، وآخر مرة شوفته كان قبل ما يموت بشهر ونص، كانت فيه عزومة كبيرة حضرها عدد كبير من الفنانين، وكنت مبسوطة أوى إنى شفته، لأنه أصبح زميل، وجالى فريد وقالى نفسى أقولك على حاجة، قولتله خير، قالى أنا متشائم وحاسس هيحصلى حاجة وحشة، وقالى فاكرة المصحف اللى جبتهولى وكان فى علبة قطيفة، قولتله، آه ماله، قالى ضاع ومش لاقيه، ولو ملقتهوش هيحصلى حاجة مش كويسة، قولتله خلاص أنزل اشتريلك واحد غيره، قالى لا مش كده المصحف ده معايا من سنين ومش بيفارقنى خالص، ده معايا من 1942 وانتى اللى كنتى جيبهولى هدية وبتفائل بيه، فقلت له مش مهم انساه وهابقى أجيب لك واحد غيره، بعدها سافر وقال الكلام ده فى الإذاعة والتلفزيون وللجرايد، وفوجئت بخبر وفاته بعدها بشهر ونص، فالظاهر كان عنده الإحساس بالموت.

يذكر أن الفنان فريد الأطرش قام ببطولة نحو 30 فيلمًا سينمائيًّا، وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء، منهم: أحمد رامى، أحمد شفيق كامل، الأخطل الصغير، إسماعيل الحبروك، بديع خيرى، بيرم التونسى، صالح جودت، فتحى قورة، كامل الشناوى، مأمون الشناوى ومرسى جميل عزيز، كما لحن لعدد من الفنانين والفنانات العرب، منهم: أسمهان، شادية، فايزة أحمد، صباح، مها صبرى، وديع الصافى، نور الهدى ومحرم فؤاد.. رحمه الله.