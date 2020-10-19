بالفيديو.. شعب البحرين الاصيل يرفض البيان التطبيعي المشترك بين حكامه وقادة الصهاينة الذين وصفهم بـ “القتلة”

امس الاحد صدحت حناجر شعب البحرين العربي الأصيل برفض التطبيع مع العدو الصهيوني وخيانة أقدس قضية عربية واسلامية.. فقد خرجت المظاهرات، بالرغم من سطوة البطش والارهاب، لتعلن الاحتجاج على زيارة الوفد الاسرائيلي للبحرين, وتصف اعضاءه بالقتلة، وفقا لهذا الفيديو الذي يصور مشهدا من مظاهرات امس في البحرين.

فقد خرج مئات البحرينيين في تظاهرات جابت مناطق مختلفة في المنامة، رفضاً لتوقيع البحرين بياناً بشأن إرساء العلاقات مع “إسرائيل”، يوم أمس الأحد.

وندد المتظاهرون بزيارة الوفد الإسرائيلي للبحرين برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، ورفعوا شعارات تدعو الإسرائيليين إلى الخروج من البحرين، مؤكدين أن الاتفاق مع تل أبيب باطل.

وشهدت المنامة يوم أمس الأحد، توقيع وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني والوفد الإسرائيلي، إعلاناً مشتركاً لإرساء العلاقات الدبلوماسية الكاملة، وذلك بحضور وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن.

وشمل الإعلان المشترك التوقيع على 6 ملاحق تتعلق بالعلاقات بين البحرين و”إسرائيل”، في مجالات مختلفة مثل الرحلات الجوية وتأشيرات السفر.

كما قدّم وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، طلباً رسمياً إلى نظيره البحريني، من أجل افتتاح سفارة إسرائيلية في المملكة.

ورفضت المعارضة البحرينية زيارة المسؤولين الإسرائيليين لأراضيهم، وما خرج من اتفاقات ومقررات، كما وطالبت جمعية “الوفاق” البحرينية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بحثّ الحكومة على إفساح المجال للبحرينيين “ليقولوا كلمتهم الفصل حول الاتفاق مع حكومة الاحتلال الصهيوني”.

ورأت الجمعية أن هذه اللقاءات والاتفاقات “ممارسةٌ غير قانونية ومن دون قيمة”، مضيفةً أن الحفاظ على البحرين وحمايتها من الإرهاب، يتطلّبان مقاومة اتفاقات التطبيع.

وكان الوفد الإسرائيلي قد وصل إلى البحرين يرافقه وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين في زيارة تهدف لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الناشئة وتوسيع التعاون مع منطقة الخليج الذي روجت له واشنطن بوصفه حصنا في مواجهة إيران ينطوي على إمكانيات لتحقيق الازدهار الاقتصادي.

ورافق منوتشين الوفد في رحلته على متن طائرة تابعة لشركة طيران العال الإسرائيلية انطلاقا من مطار بن غوريون في تل أبيب.

وفي حضور منوتشين بالمطار، قال آفي بيركويتز المبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط إن إسرائيل والبحرين ستوقعان بيانا مشتركا “لإقامة علاقات في المجالات السياحية والمصرفية والدبلوماسية”.

وكانت إسرائيل والبحرين وقعتا على “إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البناءة” في مراسم خاصة بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر أيلول لكن هذه الوثيقة لم تصل إلى حد المعاهدة الرسمية.

وتحدث مئير بن شبات مستشار الأمن القومي ورئيس الوفد الإسرائيلي لدى وصوله إلى مطار المنامة بالعربية قائلا “هذا اليوم هو يوم عظيم. أتطلع إن شاء الله لاستضافتكم في إسرائيل قريبا”.

من جهته، قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني: “أسلوب التعامل والتعاون هو الأكثر فاعلية والأكثر استدامة لتحقيق سلام حقيقي ودائم يحمي حقوق شعوب الشرق الأوسط”.