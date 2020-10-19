لاول مرة منذ 10 اعوام.. مسؤول أمريكي بارز يزور دمشق سراً لاجراء حوار مباشر حول اطلاق سراح امريكيين محتجزين لديها
أهم العناوين
جرينتش+2 03:39
انتباه.. مياهنا تعلن تعديل برنامج الدور لعدد من المناطق في عمان

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني