أجواء معتدلة في المرتفعات وحارة نسبيا في باقي مناطق المملكة اليوم

تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو3-4 درجات مئوية، وتكون الأجواء اليوم الاثنين معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ خلال اليومين المقبلين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تتحول مساء الى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 13، وفي مرتفعات الشراة 28 – 14 ، وفي مناطق البادية 34 – 16، وفي مناطق السهول 31 – 16، وفي الاغوار الشمالية 36 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 22، وفي البحر الميت 35 – 22، وفي خليج العقبة 35 – 22 درجة مئوية. –(بترا)

مشاركة 0 مشاركة مشاركة