وزارة المياه تضبط 4 اعتداءات على خطوط رئيسية في الموقر

ضبطت كوادر وزارة المياه والري وشركة مياه الاردن “مياهنا” اليوم الأحد، 4 اعتداءات على خطوط مياه ناقلة رئيسية في منطقة الموقر، تقوم بسحب مئات الامتار المكعبة يوميا من الخط الناقل الرئيسي قطر 300 ملم بطريقة مخالفة لتزويد وتعبئة صهاريج مياه حيث تم إزالة الاعتداءات.

وقالت الوزارة في بيان، إنه وبناء على المعلومات المتوفرة تم تنسيق حملة أمنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في منطقة الموقر / جنوب العاصمة عمان، حيث قامت الكوادر الفنية بضبط 4 اعتداءات اقطار 3 إنش مسحوب على خط 300ملم، وقطر 2 إنش و5ر1 إنش، وقد تم فصل الخطوط وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجار استكمال التحقيق لضبط المعتدين واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.

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