"الصحة" تعلن اليوم الجمعة شفاء 127 حالة و28 وفاة و1539 اصابة بالكورونا 1523 منها محلية ليصبح العدد الكلي 34548
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طقس خريفي معتدل في أغلب مناطق المملكة اليوم وغدا وبعده

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