"الصحة" تعلن اليوم الجمعة شفاء 127 حالة و28 وفاة و1539 اصابة بالكورونا 1523 منها محلية ليصبح العدد الكلي 34548
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تطبيع بالتقسيط بسبب المعارضة.. اسرائيل والبحرين توقعان غدا الاحد على اتفاق اولي لاقامة علاقات ديبلوماسية بينهما

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