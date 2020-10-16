دحلان يجهد لعرقلة التفاهمات بين حركتَي فتح وحماس ويتهمهما بمصادرة الدور المصري لمصلحة محور قطر وتركيا
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روسيا تستعد للبدء بعملية تطعيم شاملة لشعبها ضد الكورونا

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