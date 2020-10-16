"الصحة" تعلن اليوم الجمعة شفاء 127 حالة و28 وفاة و1539 اصابة بالكورونا 1523 منها محلية ليصبح العدد الكلي 34548
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توقيف جميع المتهمين بجريمة فتى الزرقاء المصاب 15 يوماً بجناية الشروع بالقتل العمد

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