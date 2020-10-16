توقيف جميع المتهمين بجريمة فتى الزرقاء المصاب 15 يوماً بجناية الشروع بالقتل العمد

اوقف مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، القاضي الدكتور عبدالإله العساف، اليوم الجمعة، جميع المتهمين على خلفية جريمة فتى المصاب الزرقاء، 15 يوماً في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وبحسب ما علمت وكالة (بترا)، فقد أسند المدعي العام لجميع المتهمين، جناية الشروع بالقتل العمد بالإشتراك، واحداث عاهة دائمة بالاشتراك، والخطف الجماعي بالاشتراك، وجرائم اخرى، وان جميع المعنيين بالقضية حضروا اليوم للمثول امام الادعاء العام، والتحقيقات ما زالت جارية للوقوف على جميع ملابسات الحادثة.

وفي ذات السياق فإن القضية خضعت لاعلى درجات المهنية لدى الاجهزة الامنية المعنية.

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