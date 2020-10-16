المستقلة للانتخاب تنشر الليلة على موقعها الالكتروني اسماء المترشحين

تنشر الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني منتصف الليلة اسماء القوائم الانتخابية واسماء المترشحين الاولية للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، وذلك بعد انتهاء مرحلة الطعن بقرارات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ممن رفض طلبهم.

وبلغ عدد القوائم الاولية المترشحة ( 294 ) قائمة بعد إلغاء ترشح قائمة نتيجة إنسحاب عدد من أعضائها ووصولها الى ما دون الحد الأدنى قبل أن تأخذ صفة النهائية؛ بينما بلغ عدد المترشحين داخل هذه القوائم (1703) منهم (1338) رجلاً و (365) إمرأة بعد انسحاب (6) مترشحين؛ وقبول طعن (5) مترشحين بقرار مجلس مفوضي الهيئة برفض طلب ترشحهم ورد (6) طعون ، ورد طعن واحد لم يكن قد تقدم بطلب ترشح.

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