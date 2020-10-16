اعتقال مطلوب مصنف بالخطير والمسلح بعد مقاومة شديدة بالكرك

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، ان قوة امنية داهمت، مساء اليوم الجمعة، شخصاً مطلوباً ومصنفاً بالخطير وبحقه 12 طلباً امنياً، بعد تحديد مكان وجوده في احدى مناطق محافظة الكرك .

واضاف الناطق الاعلامي، ان الشخص المطلوب وعند محاولة القاء القبض عليه ابدى مقاومة شديدة وقام بالهروب الا انه تمت متابعته والسيطرة عليه وضبطه، وعثر بحوزته على سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة، ونتج عن المداهمة اصابة احد رجال الامن العام وحالته العامة حسنة.

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