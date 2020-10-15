مصدر قضائي: قضية مطيع والدخان ما زالت منظورة أمام أمن الدولة

قال مصدر قضائي مسؤول، إن القضية التي نشر اليوم الخميس قرار حكم بها صادر عن محكمة التمييز والمتعلقة بالمتهم الرئيسي بقضية الدخان عوني مطيع، كانت منظورة أمام محكمة الجمارك وتتعلق بغرامات جمركية على المذكور.

واضاف المصدر في تصريح صحفي ان القضية المعروفة بقضية التبغ او قضية عوني مطيع، لا زالت منظورة أمام محكمة أمن الدولة، ولم يصدر بها قرار بعد.

واوضح المصدر ان القضية لا زالت في مرحلة سماع بينات شهود الدفاع للمتهمين.

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