رغم معارضة الحكومة والاحزاب.. مجلس السيادة السوداني يقرر قبول العرض الامريكي بالتطبيع السريع مع اسرائيل
أهم العناوين
جرينتش+2 11:22
عبد الناصر غطاء ذهبي للعرب كافة، وليس لمصر فقط

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني