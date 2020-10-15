"الصحة" تعلن اليوم الخميس شفاء 99 حالة و25 وفاة و2459 اصابة بالكورونا 2456 منها محلية ليصبح العدد الكلي 33009
أهم العناوين
جرينتش+2 07:47
القبض على 13 مروجا للمخدرات، احدهم خطير جدا، بلواء الرمثا

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني