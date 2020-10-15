“الصحة” تعلن اليوم الخميس شفاء 99 حالة و25 وفاة و2459 اصابة بالكورونا 2456 منها محلية ليصبح العدد الكلي 33009

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، تسجيل (25) حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (282) حالة.

وقالت وزارة الصحة، انه قد تم تسجيل (2459) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، من بينها (2456) إصابة محليّة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (33009) حالة.

وتوزّعت الحالات المحلية كما يلي: (1071) في محافظة العاصمة عمّان، (135) في محافظة إربد، منها (39) في الرمثا، (96) في محافظة عجلون، (44) في محافظة جرش، (25) في محافظة العقبة، (22) في محافظة المفرق، (809) في محافظة الزرقاء، (103) في محافظة البلقاء، (84) في محافظة الكرك، (29) في محافظة معان، (25) في محافظة الطفيلة، (13) في محافظة مأدبا.

كما سجلت (3) حالات خارجيّة، (2) بين القادمين من خارج المملكة، وحالة لسائق شاحنة قادم عبر مركز حدود العمري.

وسجل في المملكة (99) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة، بالاضافة الى إجراء (27648) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1517884) فحصاً.

وقد دعت وزارة الصحة الجميع، في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.