أجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم وغدا

يطرأ اليوم الخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الجمعة معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم السبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول أحياناً إلى شمالية شرقية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 15 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 10، وفي مرتفعات الشراة 25 – 12، وفي مناطق البادية 33 – 14، وفي مناطق السهول 27 – 14، وفي الأغوار الشمالية 35 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 23، وفي البحر الميت 35 – 21، وفي خليج العقبة 35 – 21 درجة مئوية.

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