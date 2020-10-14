تسريبات بريد هيلاري تكشف اكذوبة "الربيع العربي" وتؤكد وقوف الرئيس ساركوزي وراء الإطاحة بالقذافي لاسباب مالية
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جرينتش+2 01:29
وزير العدل: انزال اشد العقوبات بحق المعتدين على الفتى بالزرقاء

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