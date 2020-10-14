"الصحة" تعلن اليوم الاربعاء شفاء 105 حالات و32 وفاة و2423 اصابة بالكورونا 2411 منها محلية ليصبح العدد الكلي 30550
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جرينتش+2 11:41
شادية ونجلاء فتحى وفاتن حمامة شاركن محمود ياسين أعماله السينمائية

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