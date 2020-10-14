شادية ونجلاء فتحى وفاتن حمامة شاركن محمود ياسين أعماله السينمائية

يعتبر النجم الراحل محمود ياسين واحدا من أهم وأشهر نجوم السينما العربية، حيث يمتلك تاريخا فنيا طويلا مليئا بالنجاحات فى السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.

وقد شارك محمود ياسين فى أعماله السينمائية، التى كانت تجد عادة نجاحات نقدية وجماهيرية العديد من جميلات السينما، حيث كانت بطولته الأولى فى فيلم “نحن لا نزرع الشوك” مع النجمة شادية والذى تم تقديمه عام 1970، واستطاع الفيلم أن يحقق نجاحا كبيرا فى ذلك الحين، وكانت الانطلاقة الحقيقية لمحمود ياسين.

وكان محمود ياسين قد شارك شادية أيضا فيلم “شىء من الخوف” عام 1969، أى قبل عام واحد فقط من فيلم “نحن لا نزرع الشوك”.

كما اختارته سيدة الشاشة العربية الفنانة الكبيرة فاتن حمامة؛ ليشاركها بطولة فيلم “الخيط الرفيع”، ثم عملا معا فى فيلم “حبيبتى” عام 1974، ثم فيلم “أفواه وأرانب” عام 1977.

كما شاركت النجمة الشهيرة نجلاء فتحى النجم الراحل محمود ياسين بعدد كبير من الأفلام، من أبرزها “العاطفة والجسد” و”اذكرينى” و”رحلة النسيان” و”سونيا والمجنون” و”الوفاء العظيم”.

وقد جمع فيلم “سنة أولى حب” بين محمود ياسين وأربعة من جميلات السينما، هن: نجلاء فتحى وشويكار وبوسى ومريم فخر الدين، وهو الفيلم الذى تم تقديمه فى 1976.

ومن الجميلات التى شاركن محمود ياسين بأعماله السينمائية، الفنانة القديرة نجوى إبراهيم، وذلك فى فيلم “الرصاصة لا تزال فى جيبى” الذى تم إنتاجه فى 1974.

كما شاركت النجمة نبيلة عبيد فى عدد من الأفلام مع الراحل محمود ياسين، من أبرزها “ولا يزال التحقيق مستمرا”، فيما شاركته النجمة نورا فى فيلم “خيوط العنكبوت”.