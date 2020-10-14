تسريبات بريد هيلاري تكشف اكذوبة "الربيع العربي" وتؤكد وقوف الرئيس ساركوزي وراء الإطاحة بالقذافي لاسباب مالية
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بعد نفاذ صبرها.. موسكو تعلن انها لا نعتبر تركيا حليفا استراتيجيا، وتطلب أن تكون تصرفاتها في قره باغ شفافة

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