القبض على المتهم الرئيسي بالاعتداء على فتى الزرقاء المصاب

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتورط الرئيسي في قضية الاعتداء على الفتى في محافظة الزرقاء، بالاضافة لخمسة اشخاص آخرين أثبتت التحقيقات اشتراكهم في تنفيذ الاعتداء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام أن فريقاً تحقيقياً خاصاً شُكل من جميع الادارات الجنائية المختصة، تولى متابعة التحقيق في قضية الاعتداء على الفتى في محافظة الزرقاء منذ يوم امس، بعد مداهمة نفذتها مجموعات الشرطة الخاصة أفضت لإلقاء القبض على المتورطين، مؤكدًا أن التحقيق ما زال مستمرًا مع أشخاص آخرين وردت أسماؤهم في التحقيقات.

وبين أن الفريق التحقيقي اتخذ كافة الإجراءات القانونية وفق الأصول المتبعة من حيث القبض والتفتيش، كما قامت فرق مختصة من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية بالكشف على مسرح الجريمة، ومكان العثور على الفتى وعملت على تحريز كل الأدلة والبراهين ورفع الآثار والعينات اللازمة.

وأوضح انه جرى ضبط جميع الأدوات الحادة المستخدمة في الاعتداء إضافة الى سلاحين ناريين بحوزة المقبوض عليهم وجرى كذلك تحريزها وفق الأصول القانونية المتبعة.

وأكد أن الفريق التحقيقي يتابع القضية ومنذ يوم أمس بهدف الإحاطة بكافة الظروف الجرمية، وصولاً إلى تنفيذ العدالة وإيقاع أشد العقوبات بحق كافة المتورطين في الاعتداء.

وأشار إلى أن التحقيقات في القضية ما زالت مستمرة، وسيصار حال انتهائها وكافة الاجراءات القانونية اللازمة لإحالتها وكافة الأطراف والمضبوطات إلى مدعي عام محكمة امن الدولة.