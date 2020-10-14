الخصاونة يعود فتى الزرقاء ويعد باتخاذ أشد العقوبات بحق الجناة

قام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مساء اليوم الأربعاء، بعيادة الطفل الذي يتلقى العلاج في مدينة الحسين الطبية.

وقد اطمأن رئيس الوزراء على الوضع الصحي للطفل، واستمع إلى إيجاز من الأطباء المشرفين على علاجه حول الرعاية الطبية المقدمة له، متمنياً له الشفاء العاجل.

وأكد الدكتور الخصاونة لدى حديثه مع ذوي الطفل، أن هذه الجريمة البشعة قد هزت وجدان المجتمع الأردني بأكمله.

وشدد رئيس الوزراء على أن التعامل مع هذه الجريمة ومرتكبيها سيتم بكل حزم وفي إطار سيادة القانون واتخاذ أشد العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة التي تتنافى مع مبادىء ديننا الإسلامي الحنيف وقيم وعادات شعبنا الأردني الأصيل.

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