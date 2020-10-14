الخريف يباشر حضوره.. اجواء معتدلة الحرارة في جميع المناطق اليوم

تكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تكون الأجواء خلال اليومين المقبلين معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خلال ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 15، وفي مرتفعات الشراة 26 – 13، وفي مناطق البادية 31 – 17، وفي مناطق السهول 27 – 16، وفي الاغوار الشمالية 33 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 23، وفي البحر الميت 32 – 22، وفي خليج العقبة 33 – 23 درجة مئوية. — (بترا)

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