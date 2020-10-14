اعلان نتائج ترشيح الدورة الثانية للمنح الخارجية للعام الجامعي الحالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي 2020 /2021 ضمن دورة الترشيح الثانية من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على رابط http://www.dsamohe.gov.jo.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء إنه سيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة 24 ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونيا بالموافقة على المنحة التي رشح للاستفادة منها أو رفضها، من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقا لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح بمراجعة الوزارة لاستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة، وبخلاف ذلك يفقد حقه في الترشيح.

كما يستطيع أي طالب غير مرشح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين جرى ترشيحهم ضمن المنطقة الجغرافية او الاعتبارية التابع لها.

واكدت الوزارة ونظراً للظروف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وحفاظا على سلامة المراجعين والموظفين، عدم استقبال أي مراجعين في مبنى الوزارة للاستفسار عن المنح الخارجية، ويمكن إرسال الاستفسارات على البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات على العنوان dsa@mohe.gov.jo.

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