"الصحة" تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 142 حالة و18 وفاة و 2054 اصابة بالكورونا 2047 منها محلية ليصبح العدد الكلي 28127
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لانه قاتل لا مقاتل.. جعجع يجهد لاستفزاز حزب الله ومحاولة جره الى فتنة لبنانية

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