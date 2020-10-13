القائمة الكاملة باسماء الممرضين المدعوون للمقابلات الشخصية غدا الاربعاء

دعت وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين من حملة شهادة بكالوريوس التمريض والذين تم اختيارهم وفقا لعلامة الامتحان التنافسي والمدرجة اسماؤهم ادناه مراجعة مستشفى الحسين السلط الجديد شارع الستين لإجراء المقابلات الشخصية يوم الاربعاء الموافق 14/10/2020 وذلك حسب ما هو مبين ادناه.

ونوهت الوزارة الى ضرورة الحضور الى موعد المقابلة في الموعد المحدد واصطحاب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات سارية المفعول وقلم حبر ازرق جاف .

وبينت انه لن يتم السماح لأي من المرشحين بدخول قاعة المقابلات مالم يتم الالتزام ببروتوكول السلامة العامة بارتداء الكمامات والقفازات والتقيد بالالتزام بالتباعد الجسدي وتحميل تطبيق امأن.

وكل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفا.

الساعه التاسعه صباحا

ابتهال حسن مصطفى علي

ابراهيم احمد ابراهيم البلاونه

ابراهيم عبد المجيد محمود النشاش

احلام احمد عبد السميع الحوراني

احمد زهدي محمد حميده

احمد عبد الرحمن محمد يوسف

احمد عوض عوده الخرابشه

احمد محمد احمد الصلاحات

احمد مروان محمد هديب

احمد موسى احمد عبيدات

اخلاص جمعه محمد ابراهيم

اريج عمر عبد الفتاح عكاشه

ازهار ابراهيم داود ابو سليم

اسراء احمد علي عليوه

اسلام وحيد سلمان ابو موسى

اسماء خالد رجا الباير

اسيل خالد موسى بنات

اسيل عبد الحميد محمود تركي

اسيل مجحم علي المعادات

الاء خليل جاد الله الفيومي

الاء خليل سعيد العايدي

الاء رمضان علي حسين

الاء سليمان احمد ابو سيف

الاء صالح امين الحجاحجه

الاء عبد الفتاح خليل وشاح

الاء عدنان عبد القادر ابو جاجه

الاء فيصل جميل العميلات

الاء محمد عبد الله محمد

الهام طه خليل صندوقه

اماني محمد سليمان ابو جابر

امنه مصطفى عبد الرحمن ابو سالم

انس عبد الحميد جمعه القشاش

انس محمد عبد الزعبي

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الساعه العاشره صباحا

ايمان داود محمد هاديه

ايمان سامي محمود عبد الدين

ايمان صادق علي ابو صافي

ايناس عبد الهادي حسن المشارفه

ايناس يوسف عبد الفتاح الاخرس

ايه خالد خليل الخطيب

آلاء احمد خليل الديات

بتول ماجد عبد الغني كتكت

براءه محمد صبيح الرشايده

برديس محمد حمد الغنانيم

بسام يوسف بدر صبح

بلقيس محمد حمد الغنانيم

بيان حسن عطيه محمد

بيان سامي ابراهيم ابو جرار

بيان عمر صالح السطرى

بيان محمد فايز الياصجين

تسنيم احمد ابراهيم عياش

تسنيم سمير صالح درويش

تقوى سليمان محمد الراعي

جليله احمد خليل الديات

جمانه عزمي احمد صدقه

جميل محمد جميل الخرابشه

جواهر عبدالله مبارك الزيادات

حسين عبد المجيد حسين صالحيه

حنين سامي حسين عبيدات

حنين غسان عبد الفتاح الالفي

ختام محمود فالح العزام

خلود رزق عبد العطيش

خليل عبد ربه عبد الفتاح زبن

خوله محمد موسى فراج

دعاء جمال سلامه العايد

دعاء جميل راغب صالح

دعاء جهاد مصطفى الحوامده

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الساعه االحاديه عشر صباحا

دعاء رياض حسن قاسم

دعاء عوني حسين غانم

دعاء عيد سليم المناصير

دعاء مفيد محمد الشريف

دموع خالد عبد الحميد المعايطه

ديمه عبد الفتاح محمود النعيمات

رانيا حمد عبد الكريم المناصير

رانيا نبيل مبارك ابراهيم

رزان صالح عبد الله الغنيمات

رشا عزيز محمود العلاقمه

رفاه وليد حسن الرواشده

رنا احمد عبد الغفار معمر

رناد فهمي جمعه العوضات

رندا حامد سلامه العدوان

رهام فايز عبد الحافظ المناصير

رهام محمود محمد ابو شمله

رهف محمد احمد المحيسن

روان ابراهيم داود ابو سليم

روان ابراهيم عبد الحليم حجازى

روان جعفر موسى الاقطش

روان سليمان عبد الكريم الشبلي

روان محمد نعيم العنيد

روزان محمد عبد الله حسين

روعه مسلم عبد الله الفزاع

رؤى حمد جوهر هوابشه

رئيسه جهاد يوسف القواسمي

زهراء محمد سالم العكر

زهره سامر منير الزرو

زينب عمر محمود حسين

ساجده راتب ذيب عفانه

ساجده سليمان جدوع المزايده بني عطيه

ساجده وجيه انور الشدايده

ساره خضر طالب ابو شبيب

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الساعه الثانية عشر ظهرا

ساره عبد الله محمد سلام

سالم ابراهيم سالم ابو سمره

سامي عبدالمجيد عبدالحميد عصفور

ساندي عبد الرؤوف عبد الكريم الشدايده

سجا محمود موسى الاعرج

سجى سلامه احمد القريناوى

سجى سمير حافظ محمود

سجى محمد احمد الثليجي

سجى محمد صالح المحارمه

سحر محمد صالح الحيارى

سعاد محمد حسن الخالد

سكينه بسام عبد الرزاق الياصجين

سلام محمود حسين شتيوي

سلسبيل جهاد عبد الله هندي

سلسبيل ظاهر حسين صبيح

سلسبيل محمود احمد الخرابشه

سماح سليمان خليف الشيابين

سماح عبد الله محمود النواصره

سناء جمال ابراهيم ابو عوض

سناء سامي احمد العتال

سناء محمد احمد ابو دغمه

سندس خلف محمد العيد

سوزان داود يوسف شعلان

سوسن احمد رجا الشعيبي

سيرين كامل صالح محمد

شذى خضر محمد شريم

شذى محمد عبد السميع ابو عبيد

صابرين ابراهيم محمد عيد

عباده عيسى عبد ربه المشايخ

عبد الله عبد اللطيف غنمي الخوالده

عبد الله محمد عيد بصابصه

عبد الله محمد مقبول الطواهيه

عبير قاسم عبد الهادى الهوشه

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الساعه الواحده ظهرا

عزيزه بسام خليل ابو جوده

عطاف علي محمد ناصر

علاء سالم عيسى الحسنات

علي عبد الكريم محمد ابو حيانه

غدير يونس عبد الفتاح بدران

غيداء وائل محمد ابو فارس

فاطمه ربحي ابراهيم ابو صافي

فاطمه زياد محمد ابو العطا

فاطمه طه خليل صندوقه

فداء ابراهيم عيد العبيات

فداء سامي ابراهيم ابو جرار

قصي داود محمود العبيدات

كفاح شحده خلف العساسفه

لانا اسماعيل محمد الاخرس

لمى خضر سليم الشريف

مجد حسن محمود الربيع

مجد خالد عبد الحميد ابو غنمي

مجدولين محمد سليم عبيدات

مجدى محمد بشير طه الحديدى

محمد جمال احمد ابو خضير

محمد حامد عايد الرحامنه

محمد خير عبد الرحيم عبد الكريم العلاوين

محمد راجح مسلم المشايخ

محمد صالح محمد المناصره

محمد عبد الله محمد اسريوه

محمد علي حسن المحتسب

محمد عوض علي نصار

محمد نصر محمد خليل

محمد ياسين محمد العمارات

مرام يوسف محمد الرملي

مرح صبحى صالح محمد

مريم ايمن يونس جروان

مريم جهاد خليل المشايخ

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الساعه الثانية ظهرا

مريم حسين محمد ذياب

مصعب كامل محمد اعشيش

معاذ عبد الرحمن محمود الروبى

ميسا عزات فريد محمود ابو حديد

ناديه خالد عبد اللطيف ناصير

نبال ناصر احمد الشيش

نسرين تيسير احمد علوان

نشوى عبد الحميد محمد صلاح

نيفين بركات عبد النعيمات

هاله حسن جامع سالم

هبه زياد بركات العلوان

هبه عماد الدين علي داود

هبه فواز احمد غانم

هدايه عبد الفتاح محمد حمدان

هدى ابراهيم محمود النصيرات

هديل اسامه اسماعيل ابو شبيب

هديل خليل جاد الله الفيومي

هلا محمد محمود ابو ورده

هنادي محمد عبد الله منسي

هنادي يوسف اسليم السواركه

هيا جمال محمد ابو شبيب

هيام عبد الله سليمان ابو لوز

وجدان محمد علي الصلاح

وفاء احمد محمد ابو فارس

وفاء علي مصطفى الصلاحات

ولاء محمد سعيد العمايره

وليد علي جمعه جمعه

ياسمين عثمان عبد الله الراعوش

ياسمين محسن خلف البواطي

ياسمين محمد عبد الرزاق الخرابشه

يزن عوني مصطفى عبيدالله