تضم 8 من وزراء الرزار.. إرادة ملكية بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة بشر الخصاونة
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جرينتش+2 11:17
أجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

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