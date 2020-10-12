دعمت الاخوان ومولت الربيع العربي.. فضح مؤامرات هيلاري كلنتون التخريبية/ فيديو



عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، تقريرا يرصد التسريبات للوثائق التي أفرج عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تؤكد علاقة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون بجماعة الإخوان المسلمين وقناة “الجزيرة”، لتنفيذ خطة تدمير العالم العربي.

ووفقا للتسريبات فإن هيلاري كلينتون، زارت قناة الجزيرة 2010، واجتمعت مع مدير الشبكة وأعضاء مجلس إدارة القناة، وتوجت هذه الاجتماعات بلقاء مع رئيس وزراء قطر آنذاك حمد بن جاسم .

وطالبت هيلاري قطر بتمويل “ثورات الربيع العربي”، عبر صندوق مخصص لمؤسسة كلينتون.

وكشف بريد إلكتروني آخر مسرب لهيلاري كلينوت يعود إلى سبتمبر/ ايلول 2012، تعاون قطر مع جماعة الإخوان بدعم وتمويل واستثمارات كبيرة، بعدما اشتكى قادة هذه الجماعة من ضعف مؤسساتهم الإعلامية.