“الصحة” تعلن اليوم الاثنين شفاء 118 حالة و16 وفاة و1147 اصابة بالكورونا 1142 منها محلية ليصبح العدد الكلي 26073

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، تسجيل (16) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (207) حالات.

كما أعلنت الوزارة تسجيل (1147) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ،بينها (1142) حالة محليّة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (26073) حالة.

وبحسب الايجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فقد توزّعت الاصابات المحلية كما يلي: (647) في محافظة العاصمة عمّان، (163) في محافظة الكرك، (116) في محافظة الزرقاء، (62) في محافظة البلقاء، (52) في محافظة جرش، (30) في محافظة مأدبا، (24) في محافظة معان، (18) في محافظة عجلون، (18) في محافظة إربد، و(7) في محافظة العقبة، (5) في محافظة المفرق.

كما سجلت (5) حالات خارجيّة، (4) بين القادمين من خارج المملكة، وحالة واحدة لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري.

وأوضحت وزارة الصحة، في الايجاز، أنه قد تم تسجيل (118) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة، بالاضافة الى إجراء (21948) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1439205) فحوصات.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.