من مقدمات الحرب الاهلية الامريكية.. مقتل رجل بالرصاص في صدام عقائدي بين جماعات يمينية وأخرى يسارية بمدينة دنفر
أهم العناوين
جرينتش+2 01:21
من مقدمات الحرب الاهلية الامريكية.. مقتل رجل بالرصاص في صدام عقائدي بين جماعات يمينية وأخرى يسارية بمدينة دنفر

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني