تضم 8 من وزراء الرزار.. إرادة ملكية بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة بشر الخصاونة
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سلم لي ع الباذنجان.. 4 أسباب لتناول هذا الصنف من الخضار

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