المستقلة للانتخاب: لم نرفض أي قائمة وطالبنا بتعديل أسماء بعضها

أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، إن الهيئة لم ترفض أي ترشح على مستوى القوائم؛ بل طلبت من بعضها تغيير أسمها لأسباب مختلفة؛ منها منعا للتكرار ولاستخدام رموز دينية.

وأوضح المومني أن رفض أسماء القوائم ذات الرموز الدينية أو التي احتوت لفظ الجلالة جاء لترفيعه عن المنافسة بين القوائم، ولأنها سيجري توزيعها أو تعليقها كدعاية انتخابية ما يعرضها للتخريب أو التمزيق والدوس عليها.

وأكد المومني أن طلب تعديل الاسم لا يعني رفض طلب ترشح القائمة بأي حال من الأحوال؛ ويحق لمن رفض اسم أو رمز قائمته أن يلجأ إلى القضاء ليكون الفيصل.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة