الأمانة العامة للأحزاب العربية تتضامن مع المعتقل ماهر الأخرس

اصدرت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية بيان التحية والتضامن التالي مع المعتقل الفلسطيني البطل ماهر الأخرس..

**تتابع الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية بترقب استمرار المعتقل البطل ماهر الأخرس ولأكثر من 75 يوماً إضرابه المفتوح عن الطعام وخوضه معركة الأمعاء الخاوية رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري الظالمة التي ينتهجها العدو الصهيوني مستهدفاً المئات من أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وإذ تدين تقاعس المؤسسات والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والحريات التي هي مطالبة حكماً بالعمل بكل الوسائل للضغط على الكيان الصهيوني لتحقيق مطالب المعتقل المشروعة والمحقة وإطلاق سراحه فورا ليعود إلى عائلته حرا طليقا دون قيد أو شرط، فإننا نحيي مقاومة المعتقل البطل ماهر الأخرس بجوعه وآلامه، سياسات العدوان والاضطهاد التي تمارس على أبناء شعبنا في كل شؤون حياته، و نحمل عصابات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي أذى يتعرض له الأسير البطل ماهر الأخرس ورفاقه في زنازين الاحتلال وهو الذي يطالب بحقه المشروع في الحرية وهو مطلب عادل وشرعي وإنساني.

كما نجدد التأكيد على وقوفنا الكامل إلى جانب الأسرى الأبطال، وفي مقدمتهم الأسرى المرضى ومن يعانون سياسات العزل، ونؤكد وقوفنا إلى جانب المعتقلين الإداريين في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري الظالمة، وفي السياق نعلن مساندتنا ودعمنا بشكل كامل للمعتقل الإداري ماهر الأخرس في معركته التي يخوضها، وندعو الأحزاب والقوى والمؤسسات والاتحادات والهيئات كافة للوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في كل مكان، والقيام بأوسع حملة عارمة لمساندة الأسير المظلوم ماهر الأخرس ونصرته في معركته التي ينوب فيها عن جميع الأسرى والمعتقلين في سجون العدو لإطلاق سراحهم ونيل حريتهم.

الأمين العام

قاسم صالح