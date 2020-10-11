أجواء معتدلة في المرتفعات وحارة في باقي مناطق المملكة اليوم

يطرأ اليوم الأحد انخفاض قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء خلال اليومين المقبلين معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 17، وفي مرتفعات الشراة 29 – 15 ، وفي مناطق البادية 34 -17، وفي مناطق السهول 31 – 19، وفي الاغوار الشمالية 37 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 24، وفي البحر الميت 37 – 23، وفي خليج العقبة 38 – 24 درجة مئوية.

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