9 وفيات جديدة بالكورونا في الأردن اليوم السبت بينها طبيب

ارتفع عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا المستجد إلى 9 في الأردن، صباح اليوم السبت، بحسب مدير المركز الوطني للطب الشرعي، الدكتور عدنان عباس، وذلك بعد الإيجاز الصحفي الحكومي الذي أعلن الجمعة.

وكان العدد الأولي للمتوفين يشير إلى 7 وفيات. في حين قال عباس ، إن وفاتين إضافيتين وصلتا إلى المركز من مستشفى الجامعة الأردنية.

وأشار إلى أن الفئة العمرية للوفيات الجديدة تتراوح بين 50 إلى 70 عاما.

وقال عباس إن عدد الوفيات مرشح للارتفاع، مشيرا إلى أن من بين الوفيات الجديدة طبيب ستيني كان يعاني من الضغط والسكري. وأضاف أن “الجثامين وصلت إلى المركز من عدة مستشفيات حكومية وخاصة”.

وبذلك يكون عدد الوفيات بالفيروس قد بلغ 175 وفاة منذ بدء رصد الجائحة في الأردن آذار الماضي