ترامب ينحدر الى الحضيض وهو يستخدم عبارة جنسية داعرة على الهواء في معرض تهديداته الحمقاء لايران وحركة حماس
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جرينتش+2 11:53
9 وفيات جديدة بالكورونا في الأردن اليوم السبت بينها طبيب

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