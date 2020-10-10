بعد لقاء مُطول في موسكو .. لافروف يعلن صباح اليوم السبت التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان

موسكو – سبوتنيك.

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، صباح اليوم السبت، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بدءا من منتصف ليل 10 أكتوبر/تشرين الثاني.

وقال لافروف للصحفيين: “ردا على نداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووفقا لاتفاقاته مع رئيس جمهورية أذربيجان علييف، ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا باشينيان، اتفق الطرفان على إعلان لوقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بدءا من الساعة الـ12 من العاشر من أكتوبر الجاري 2020 لأغراض إنسانية، ولتبادل أسرى الحرب وغيرهم من المعتقلين وجثث القتلى بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

وقال لافروف إن الاتفاق على معايير محددة بشأن وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ سيتم بشكل منفصل، مضيفا “إن وزراء خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان اتفقوا على وثيقة مشتركة”.

وانتهى في موسكو لقاء وزراء خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان سيرغي لافروف وزوغراب مناتساكانيان ودجيخون بايراموف، حول الوضع في ناغورني قره باغ.

وامتدت المباحثات لـ 10 ساعات، وجرت المباحثات في جلسة مغلقة، وامتنعت الأطراف عن الإدلاء ببيانات قبل بدء المباحثات.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء مشاورات في موسكو أمس الجمعة 9 تشرين الأول/ أكتوبر، بشأن الوضع في ناغورني قره باغ.

كما طالب أيضا بإنهاء الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ، لأسباب إنسانية من أجل تبادل الجثث والأسرى.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما ويتبادل الجانبان الاتهامات بتأجيج الصراع.