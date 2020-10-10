انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم ولكن الاجواء ستبقى حارة

يطرأ اليوم السبت انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الأحد انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها الإعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء يوم الإثنين معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 18، وفي مرتفعات الشراة 32 – 16، وفي مناطق البادية 36 – 18، وفي مناطق السهول 34 – 20، وفي الاغوار الشمالية 40 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 25، وفي البحر الميت 40 – 24، وفي خليج العقبة 41 – 25 درجة مئوية. –

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