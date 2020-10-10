المنافق السعودي “غائط” القرني يحيي بندر جراء مهاجمته للفلسطينيين وقيادتهم

نشر الداعية السعودي المعروف بشدة نفاقه لحكام بلده، عائض (غائط) القرني، تغريدة تغزّل فيها بالأمير بندر بن سلطان، عقب ظهور الأخير في برنامج وثائقي عبر قناة “العربية” هاجم فيه الفلسطينيين وقيادتهم.

فقد غرّد القرني في حسابه عبر “تويتر”قائلا : “رجل الدهاء، وأستاذ الذكاء، وبطل الدبلوماسية؛ الأسطورة الأمير/ بندر بن سلطان قال الحقيقة وكشف الزيف، وشرح صدوراً وأرغم أنوفا”.

وأضاف القرني أن بندر بن سلطان “رفع بيرق السعودية العظمى عاليا، وأثبت للعالم أننا أهل رسالة وحملة مبادئ وصنّاع حضارة: يومٌ من الدهرِ لم تصنع أشعتهُ.. شمسُ الضحى بل صنعناهُ بأيدينا”.

وكان بندر بن سلطان قد شن هجوما لاذعا على القيادة الفلسطينية، موجها شتائم لها، ومتهما إياها بالخيانة، مع تلميحه إلى حق السعودية في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ، ورعاية مصالحها ولو بعيدا عن القضية الفلسطينية .