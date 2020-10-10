من مقدمات الحرب الاهلية الامريكية.. مقتل رجل بالرصاص في صدام بين جماعات يمينية وأخرى يسارية في دنفر الأمريكية
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“الصحة” تعلن اليوم السبت شفاء 139 حالة و15 وفاة و1235 اصابة بالكورونا 1227 منها محلية ليصبح العدد الكلي 23998

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