من مقدمات الحرب الاهلية الامريكية.. مقتل رجل بالرصاص في صدام بين جماعات يمينية وأخرى يسارية في دنفر الأمريكية
أهم العناوين
جرينتش+2 08:02
استخبارات النظام العراقي تعلن اعتقال شخصين في منطقة الدورة ببغداد “مجدا” نظام الشهيد صدام حسين

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني