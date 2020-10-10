اخماد إخماد ثلاثة حرائق في إربد واخر بمنطقة عجلون

اخمدت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب إربد، اليوم السبت، ثلاثة حرائق أتت على مساحات واسعة من الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية والمثمرة في مناطق صما ووادي تبنه ووادي زقلاب في محافظة إربد.

وبحسب البيان الأمني، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحرائق ومنع انتشارها إلى المناطق المجاورة دون أن تسفر عن إصابات بالأرواح.

كما تعاملت كوادر مديرية دفاع مدني محافظة عجلون، اليوم السبت، مع حريق شب في أحد المحال التجارية ببلدة عبين.

وقالت مصادر في المديرية لوكالة (بترا) إن كوادر المديرية أخمدت حريقا في محل لصيانة وتصليح الثلاجات، والسيطرة عليه ومنع انتشاره إلى المحال المجاورة، موضحة أن الحريق أتى على كامل محتويات المحل دون أية إصابات بالأرواح.

وأشارت المصادر إلى أن الحريق ناجم عن تماس كهربائي.