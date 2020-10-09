"الفوضى الخلّاقة" تدبّ في امريكا والامن يحبط مخططا اعده "دواعش العنصرية" لخطف حاكمة ميشيغان وإطاحة حكومتها
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جرينتش+2 04:12
في فوز “لويز غليك” فوائد جمّة

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