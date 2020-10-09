ضبط 590 شخصاً خالفوا أوامر الحظر الشامل منذ مساء الخميس

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن كافة الدوريات ونقاط الغلق المنتشرة في مختلف محافظات المملكة ضبطت 590 شخصاً خالفوا أوامر الحظر الشامل، منذ بدايته مساء الأمس واتُّخذت بحقهم كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع الالتزام وتنفيذ ما صدر من أوامر وتعليمات تلافياً للمساءلة والمحاسبة القانونية، والاتصال عند الحاجة والضرورة على رقم الطوارئ الموحد 911.

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