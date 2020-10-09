شخصيات فلسطينية تدعو لإعادة الاعتبار لثقافة المقاومة، وانتخاب مجلس وطني جديد

دعت شخصيات فلسطينية إلى إجراء انتخابات جديدة للمجلسِ الوطني الفلسطيني، والذي يعد أعلى سلطة شرعية.

وأوضحت شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية في بيان صدر الخميس، أن هذه الانتخابات يجب أن تسبق أي خطوة مقبلة، وتلتزم بالميثاق الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي أقر عام 1968، والذي يعد كل فلسطيني عضوًا في المنظمة، ويملك الحق الكامل في اختيار ممثليه وتقرير مصيره.

ووقع على البيان شخصيات من داخل فلسطين وخارجها، ودعوا إلى إعادة الاعتبار للسردية التاريخية الفلسطينية القائمة على وحدة الشعب والأرض والتعامل مع “إسرائيل” على أنها كيان عنصري استعماري احتلالي قائم أصلاً على نفي الشعب الفلسطيني وسلب حقه في تقرير المصير.

وطالب البيان أيضا بضرورة إعادة الاعتبار لثقافة المقاومة بمعناها الشامل والقانوني والشرعي والممكن، وتوفير الدعم الكامل للمقاومة الشعبية المتواصلة.

وثمّن البيان الاجتماع الذي تم مؤخراً في بيروت ورام الله وضم ممثلين عن كافة الفصائل، ردا على القرار الإماراتي البحريني بالتطبيع مع الاحتلال.

وجاء في البيان أيضا: “لم يعد مقبولاً ولا مبرراً استمرار الخلافات بين قوى شعبنا في ظل تزايد المؤامرات على قضيتنا، وليتحمل كل مسؤول وقيادي وفصيل فلسطيني مسؤوليته في إنهاء الانقسام وطيّ صفحة أوسلو الكارثية، والعمل معاً على إعادة روح الأمل لشعبنا والنهوض الجماعي للتوجه نحو مقارعة المشروع الصهيوني الاستعماري إلى أن يتحقق النصر الحقيقي لشعبنا الصامد البطل في التحرير والعودة”.

والموقعون على البيان هم:

د. سلمان أبو ستة (الكويت)، د. أنيس فوزي قاسم (الأردن)، د. حسن خريشة (فلسطين)، د. عبد الحميد صيام (الولايات المتحدة)، حنين الزعبي (فلسطين)،سمعان خوري (سلفادور)، معين الطاهر (الأردن)، د. كامل الحواش (بريطانيا)، د. بسام دالي (أستراليا)، د. كارول كسبري (الولايات المتحدة)، د.عبد الستار قاسم (فلسطين)، عدنان صباح (بريطانيا)، محمد الأنصاري (الكويت)، منال التميمي (فلسطين)، عادل ترجمان (غواتيمالا)، د. معاوية المصري (فلسطين)، سماح سبعاوي (أستراليا)، رسمي الملاح (الأردن)، خالد الشولي (فرنسا)، د. وائل شديد (قطر)، عيسى حنا بندك (السلفادور)، فخري التركمان (فلسطين)، د. خالد السلايمة (الأردن)، عبد الجواد صالح (فلسطين)، خالد هلال (البرازيل)، د.علي أبو الريش (فلسطين)، د. حسن أبو خاطر (فلسطين)، د. وليد طرايرة (فلسطين)، د. يحيى شاور (فلسطين)، طارق نحاس (الولايات المتحدة)، د. أحمد الخالدي (فلسطين) د. سامح أبو سير (فلسطين)، ريكاردو محريز (كولومبيا)، د. مازن قمصية (فلسطين)، خليل السلمين (فلسطين)، ماهر نزال (نيوزلندا)، د. عبير النجار (الأردن)، خليل السلمين (فلسطين)، ذياب العويوي (فلسطين)، ليلى حبش (فلسطين)، علي البغدادي (الكويت)، د. عبد الفتاح أبو الشكر (فلسطين)، وائل ملالحة (الأردن)، نزار بنات (فلسطين)، عبد السلام جندب (فلسطين)، د. خيرالدين عبد الرحمن (الإمارات)، نافع الحسن (فلسطين)، د. فتحي سروجي (فلسطين)، د. أنور جانم (فلسطين)، د. رائد بدوية (فلسطين) د. خالد الحروب (بريطانيا) د. عبد الرحيم كتانة (فلسطين)، د.فيصل الزعنون (فلسطين)، د.عبد الكريم مهنا (فلسطين)، د. أسعد غانم (فلسطين)، ريما قنواتي (فلسطين)، وليد العارضة (فلسطين)، د. رياض شاهين (فلسطين)، وليد عبد الرازق (فلسطين)، فريد الأطرش (فلسطين)، د. ناجي البطة (فلسطين)، د. رمضان العمري (فلسطين)، يوسف شرقاوي (فلسطين)، د. علي الهبيل (فلسطين)، د. صالح الهمس (فلسطين)، آية سليم (فلسطين) د. إبراهيم ماضي (فلسطين)، يونس أبو معيلق (فلسطين)، د. ماجد أبوعيشي (فلسطين)، د. فهمي شراب (فلسطين)، د. سعيد جندية (فلسطين)، باسم شراب(فلسطين)، د. محمد مقداد (فلسطين)، د. حنان العكلوك (فلسطين)، محمد أسعد العمور (فلسطين)، د. رشاد المدني (فلسطين)، جهاد صلاح (فلسطين)، نزار الوحيدي (فلسطين)، د.هاني الجزار (فلسطين)، د. حسام الدجني (فلسطين)، جمال الصابر (فلسطين)، أكرم السحار (فلسطين) محمد أبو شيخة (فلسطين).